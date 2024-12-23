سعر Groyper (GROYPER)
سعر Groyper (GROYPER) المباشر لليوم هو USD 0.01836299. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M. يتم تحديث سعر GROYPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Groyper الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.93K
- تغيير سعر Groyper خلال اليوم هو -1.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 93.00M
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خلال اليوم، كان سعر Groyper مقابل USD هو $ -0.00026379384832751 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Groyper مقابل USD هو $ -0.0088420588 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Groyper مقابل USD هو $ -0.0063431368 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Groyper مقابل USD هو $ +0.002034130372983265 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00026379384832751
|-1.41%
|30 يوم
|$ -0.0088420588
|-48.15%
|60 يوم
|$ -0.0063431368
|-34.54%
|90 يوم
|$ +0.002034130372983265
|+12.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Groyper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.66%
-1.41%
-44.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Groyper is a toad who is friends with pepe, he originated on 4chain’s /r9k/ board. Generally depicted as smug, more so than Pepe.
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