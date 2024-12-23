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سعر Groyper (GROYPER) المباشر لليوم هو USD 0.01836299 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.71M . يتم تحديث سعر GROYPER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Groyper الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 117.93K - تغيير سعر Groyper خلال اليوم هو -1.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 93.00M

أداء سعر Groyper (GROYPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Groyper مقابل USD هو $ -0.00026379384832751 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Groyper مقابل USD هو $ -0.0088420588 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Groyper مقابل USD هو $ -0.0063431368 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Groyper مقابل USD هو $ +0.002034130372983265 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00026379384832751 -1.41% 30 يوم $ -0.0088420588 -48.15% 60 يوم $ -0.0063431368 -34.54% 90 يوم $ +0.002034130372983265 +12.46%

تحليل سعر Groyper (GROYPER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Groyper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01616947$ 0.01616947 $ 0.01616947 24 ساعة مرتفع $ 0.0220566$ 0.0220566 $ 0.0220566 عالية طوال الوقت $ 0.186504$ 0.186504 $ 0.186504 تغير السعر (1 ساعة) +0.66% تغير السعر (1يوم) -1.41% تغير السعر (7 أيام) -44.52%

معلومات سوق Groyper (GROYPER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: