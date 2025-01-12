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سعر greg16676935420 (GREG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 360.10K . يتم تحديث سعر GREG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق greg16676935420 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.26K - تغيير سعر greg16676935420 خلال اليوم هو +2.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M

أداء سعر greg16676935420 (GREG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر greg16676935420 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر greg16676935420 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر greg16676935420 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر greg16676935420 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.01% 30 يوم $ 0 +30.02% 60 يوم $ 0 +38.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر greg16676935420 (GREG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر greg16676935420: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00106214$ 0.00106214 $ 0.00106214 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +2.01% تغير السعر (7 أيام) +6.19%

معلومات سوق greg16676935420 (GREG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: