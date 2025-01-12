سعر greg16676935420 (GREG)
سعر greg16676935420 (GREG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 360.10K. يتم تحديث سعر GREG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق greg16676935420 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.26K
- تغيير سعر greg16676935420 خلال اليوم هو +2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر greg16676935420 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر greg16676935420 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر greg16676935420 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر greg16676935420 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.01%
|30 يوم
|$ 0
|+30.02%
|60 يوم
|$ 0
|+38.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر greg16676935420: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+2.01%
+6.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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