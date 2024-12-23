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سعر Grai (GRAI)

USD

مخطط سعر Grai (GRAI) المباشر

$0.950496
$0.950496$0.950496
-1.10%(1D)

سعر Grai (GRAI) لليوم

سعر Grai (GRAI) المباشر لليوم هو USD 0.950496. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 936.08K. يتم تحديث سعر GRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.24K
- تغيير سعر Grai خلال اليوم هو -1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 984.83K

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أداء سعر Grai (GRAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grai مقابل USD هو $ -0.0113940923939279 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grai مقابل USD هو $ -0.0229214011 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grai مقابل USD هو $ -0.0215536373 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grai مقابل USD هو $ -0.0300743320728313 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0113940923939279-1.18%
30 يوم$ -0.0229214011-2.41%
60 يوم$ -0.0215536373-2.26%
90 يوم$ -0.0300743320728313-3.06%

تحليل سعر Grai (GRAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.93349
$ 0.93349$ 0.93349

$ 0.969048
$ 0.969048$ 0.969048

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

+0.84%

-1.18%

-1.93%

معلومات سوق Grai (GRAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 936.08K
$ 936.08K$ 936.08K

$ 109.24K
$ 109.24K$ 109.24K

984.83K
984.83K 984.83K

ما هو Grai ( GRAI )

Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita!

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عملة GRAI إلى العملات المحلية

1 GRAI إلى AUD
A$1.51128864
1 GRAI إلى GBP
0.75089184
1 GRAI إلى EUR
0.9029712
1 GRAI إلى USD
$0.950496
1 GRAI إلى MYR
RM4.277232
1 GRAI إلى TRY
33.44795424
1 GRAI إلى JPY
¥148.72410912
1 GRAI إلى RUB
97.7109888
1 GRAI إلى INR
80.73513024
1 GRAI إلى IDR
Rp15,330.57849888
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55.92718464
1 GRAI إلى EGP
￡E.48.37074144
1 GRAI إلى BRL
R$5.77901568
1 GRAI إلى CAD
C$1.35920928
1 GRAI إلى BDT
113.11852896
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1,471.34879808
1 GRAI إلى UAH
39.70221792
1 GRAI إلى VES
Bs48.475296
1 GRAI إلى PKR
Rs263.50600608
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497.11891296
1 GRAI إلى THB
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NT$31.01468448
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