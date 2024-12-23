سعر Grai (GRAI)
سعر Grai (GRAI) المباشر لليوم هو USD 0.950496. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 936.08K. يتم تحديث سعر GRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Grai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.24K
- تغيير سعر Grai خلال اليوم هو -1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 984.83K
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خلال اليوم، كان سعر Grai مقابل USD هو $ -0.0113940923939279 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Grai مقابل USD هو $ -0.0229214011 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Grai مقابل USD هو $ -0.0215536373 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Grai مقابل USD هو $ -0.0300743320728313 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0113940923939279
|-1.18%
|30 يوم
|$ -0.0229214011
|-2.41%
|60 يوم
|$ -0.0215536373
|-2.26%
|90 يوم
|$ -0.0300743320728313
|-3.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Grai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.84%
-1.18%
-1.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita!
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