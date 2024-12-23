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سعر Grai (GRAI) المباشر لليوم هو USD 0.950496 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 936.08K . يتم تحديث سعر GRAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Grai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.24K - تغيير سعر Grai خلال اليوم هو -1.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 984.83K

أداء سعر Grai (GRAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Grai مقابل USD هو $ -0.0113940923939279 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Grai مقابل USD هو $ -0.0229214011 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Grai مقابل USD هو $ -0.0215536373 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Grai مقابل USD هو $ -0.0300743320728313 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0113940923939279 -1.18% 30 يوم $ -0.0229214011 -2.41% 60 يوم $ -0.0215536373 -2.26% 90 يوم $ -0.0300743320728313 -3.06%

تحليل سعر Grai (GRAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Grai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.93349$ 0.93349 $ 0.93349 24 ساعة مرتفع $ 0.969048$ 0.969048 $ 0.969048 عالية طوال الوقت $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 تغير السعر (1 ساعة) +0.84% تغير السعر (1يوم) -1.18% تغير السعر (7 أيام) -1.93%

معلومات سوق Grai (GRAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: