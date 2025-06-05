سعر Gorth (GORTH)
سعر Gorth (GORTH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 667.22K. يتم تحديث سعر GORTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gorth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gorth خلال اليوم هو -44.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GORTH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GORTH.
خلال اليوم، كان سعر Gorth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gorth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gorth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gorth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-44.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gorth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-16.24%
-44.43%
+61.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GORTH - A Matt Furie character seen in his latest book "Cortex Vortex" Matt Furie's new book Cortex Vortex features a character he made prior and posted on his official Twitter Mentioned to be on his new book via: Instagram , Tweeted by him prior on: Twitter ::Tokenomics::: Token Supply: 420,690,000,000,000 No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GORTH إلى VND
₫--
|1 GORTH إلى AUD
A$--
|1 GORTH إلى GBP
￡--
|1 GORTH إلى EUR
€--
|1 GORTH إلى USD
$--
|1 GORTH إلى MYR
RM--
|1 GORTH إلى TRY
₺--
|1 GORTH إلى JPY
¥--
|1 GORTH إلى RUB
₽--
|1 GORTH إلى INR
₹--
|1 GORTH إلى IDR
Rp--
|1 GORTH إلى KRW
₩--
|1 GORTH إلى PHP
₱--
|1 GORTH إلى EGP
￡E.--
|1 GORTH إلى BRL
R$--
|1 GORTH إلى CAD
C$--
|1 GORTH إلى BDT
৳--
|1 GORTH إلى NGN
₦--
|1 GORTH إلى UAH
₴--
|1 GORTH إلى VES
Bs--
|1 GORTH إلى PKR
Rs--
|1 GORTH إلى KZT
₸--
|1 GORTH إلى THB
฿--
|1 GORTH إلى TWD
NT$--
|1 GORTH إلى AED
د.إ--
|1 GORTH إلى CHF
Fr--
|1 GORTH إلى HKD
HK$--
|1 GORTH إلى MAD
.د.م--
|1 GORTH إلى MXN
$--