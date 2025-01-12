سعر Gomu Gator (GOMU)
سعر Gomu Gator (GOMU) المباشر لليوم هو USD 0.0015732. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.19M. يتم تحديث سعر GOMU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gomu Gator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 171.57K
- تغيير سعر Gomu Gator خلال اليوم هو -3.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 752.34M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOMU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOMU.
خلال اليوم، كان سعر Gomu Gator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gomu Gator مقابل USD هو $ -0.0004439206 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gomu Gator مقابل USD هو $ -0.0005014732 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gomu Gator مقابل USD هو $ -0.0006759032539821184 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.27%
|30 يوم
|$ -0.0004439206
|-28.21%
|60 يوم
|$ -0.0005014732
|-31.87%
|90 يوم
|$ -0.0006759032539821184
|-30.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gomu Gator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-3.27%
+13.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
the coolest gator you'll ever meet and definitely the least swampy. Everyone’s favorite gator in Solana!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GOMU إلى AUD
A$0.002548584
|1 GOMU إلى GBP
￡0.001274292
|1 GOMU إلى EUR
€0.001526004
|1 GOMU إلى USD
$0.0015732
|1 GOMU إلى MYR
RM0.007063668
|1 GOMU إلى TRY
₺0.05569128
|1 GOMU إلى JPY
¥0.248046444
|1 GOMU إلى RUB
₽0.159884316
|1 GOMU إلى INR
₹0.135562644
|1 GOMU إلى IDR
Rp25.790159808
|1 GOMU إلى PHP
₱0.0928188
|1 GOMU إلى EGP
￡E.0.0794466
|1 GOMU إلى BRL
R$0.009627984
|1 GOMU إلى CAD
C$0.002265408
|1 GOMU إلى BDT
৳0.192764196
|1 GOMU إلى NGN
₦2.450463516
|1 GOMU إلى UAH
₴0.066813804
|1 GOMU إلى VES
Bs0.0833796
|1 GOMU إلى PKR
Rs0.440055504
|1 GOMU إلى KZT
₸0.834142104
|1 GOMU إلى THB
฿0.054558576
|1 GOMU إلى TWD
NT$0.052088652
|1 GOMU إلى CHF
Fr0.001431612
|1 GOMU إلى HKD
HK$0.012239496
|1 GOMU إلى MAD
.د.م0.015873588