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سعر Gomu Gator (GOMU) المباشر لليوم هو USD 0.0015732 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.19M . يتم تحديث سعر GOMU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gomu Gator الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 171.57K - تغيير سعر Gomu Gator خلال اليوم هو -3.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 752.34M

أداء سعر Gomu Gator (GOMU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gomu Gator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gomu Gator مقابل USD هو $ -0.0004439206 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gomu Gator مقابل USD هو $ -0.0005014732 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gomu Gator مقابل USD هو $ -0.0006759032539821184 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.27% 30 يوم $ -0.0004439206 -28.21% 60 يوم $ -0.0005014732 -31.87% 90 يوم $ -0.0006759032539821184 -30.05%

تحليل سعر Gomu Gator (GOMU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gomu Gator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00152703$ 0.00152703 $ 0.00152703 24 ساعة مرتفع $ 0.00174653$ 0.00174653 $ 0.00174653 عالية طوال الوقت $ 0.00666824$ 0.00666824 $ 0.00666824 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -3.27% تغير السعر (7 أيام) +13.98%

معلومات سوق Gomu Gator (GOMU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: