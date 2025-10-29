معلومات سعر GoldenCat (CATS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00001058 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -2.18% تغير السعر (7 أيام) -3.61%

سعر GoldenCat (CATS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CATS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCATS على الإطلاق هو $ 0.00001058، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CATS -0.09% على مدار الساعة الماضية، -2.18% على مدار 24 ساعة، و -3.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GoldenCat (CATS)

القيمة السوقية $ 96.59K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 96.59K إمداد دورة التداول 690.69B إجمالي العرض 690,689,999,999.9999

القيمة السوقية الحالية لـ GoldenCat هي $ 96.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CATS يبلغ 690.69B، مع إجمالي عرض 690689999999.9999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 96.59K.