سعر GoldenCat المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CATS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CATS بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار GoldenCat

سعر GoldenCat (CATS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CATS إلى USD:

--
----
-1.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار GoldenCat (CATS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:39:50 (UTC+8)

معلومات سعر GoldenCat (CATS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001058
$ 0.00001058$ 0.00001058

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-2.18%

-3.61%

-3.61%

سعر GoldenCat (CATS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CATS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCATS على الإطلاق هو $ 0.00001058، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CATS -0.09% على مدار الساعة الماضية، -2.18% على مدار 24 ساعة، و -3.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GoldenCat (CATS)

$ 96.59K
$ 96.59K$ 96.59K

--
----

$ 96.59K
$ 96.59K$ 96.59K

690.69B
690.69B 690.69B

690,689,999,999.9999
690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

القيمة السوقية الحالية لـ GoldenCat هي $ 96.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CATS يبلغ 690.69B، مع إجمالي عرض 690689999999.9999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 96.59K.

سجل سعر GoldenCat (CATS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GoldenCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoldenCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoldenCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoldenCat مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.18%
30 يوم$ 0-2.48%
60 يوم$ 0+9.95%
90 يوم$ 0--

ما هو GoldenCat ( CATS )

Introducing Golden Cat: Your Purrfect Memecoin Adventure Golden Cat was born at a time when Binance Smart Chain is poised to reclaim its former glory! Its mission is not only to ride the memecoin wave but to emerge as a leading token to drive the growth and golden age of memecoins on Binance Smart Chain!

The Meaning Behind the Name Golden Cat The name Golden Cat is a perfect blend of two powerful symbols. Gold, representing endurance, prosperity, and countless positive connotations, is paired with the cat, a beloved animal known for its intelligence and grace. Together, they symbolize a community of cat lovers striving for shared prosperity.

If you are a cat lover and aim for prosperity. Join the Golden Cat revolution on Binance Smart Chain now!

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر GoldenCat (USD)

كم ستكون قيمة GoldenCat (CATS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك GoldenCat (CATS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة GoldenCat.

تحقق الآن من توقعات سعر GoldenCat!

عملة CATS إلى العملات المحلية

توكنوميكس GoldenCat (CATS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس GoldenCat (CATS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CATS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول GoldenCat (CATS)

كم يساوي GoldenCat (CATS) اليوم؟
سعر CATS المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CATS إلى USD الحالي؟
سعر CATS إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ GoldenCat ؟
القيمة السوقية لعملة CATS هي $ 96.59K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CATS؟
العرض المتداول لتوكن CATS هو 690.69B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CATS؟
حقق CATS سعرًا قياسيًا قدره 0.00001058 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CATS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 CATS.
ما هو حجم تداول CATS؟
حجم تداول CATS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CATS هذا العام؟
قد يرتفع CATS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CATS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:39:50 (UTC+8)

تحديثات GoldenCat (CATS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

