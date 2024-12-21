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سعر Glorp (GLORP) المباشر لليوم هو USD 0.00356867 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.56M . يتم تحديث سعر GLORP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Glorp الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.06K - تغيير سعر Glorp خلال اليوم هو +25.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.77M

أداء سعر Glorp (GLORP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Glorp مقابل USD هو $ +0.00073554 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Glorp مقابل USD هو $ -0.0013742523 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Glorp مقابل USD هو $ -0.0020576373 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Glorp مقابل USD هو $ +0.0018725518124468463 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00073554 +25.96% 30 يوم $ -0.0013742523 -38.50% 60 يوم $ -0.0020576373 -57.65% 90 يوم $ +0.0018725518124468463 +110.40%

تحليل سعر Glorp (GLORP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Glorp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00283312$ 0.00283312 $ 0.00283312 24 ساعة مرتفع $ 0.00418907$ 0.00418907 $ 0.00418907 عالية طوال الوقت $ 0.01712223$ 0.01712223 $ 0.01712223 تغير السعر (1 ساعة) -1.24% تغير السعر (1يوم) +25.96% تغير السعر (7 أيام) -30.09%

معلومات سوق Glorp (GLORP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: