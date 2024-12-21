سعر Glorp (GLORP)
سعر Glorp (GLORP) المباشر لليوم هو USD 0.00356867. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.56M. يتم تحديث سعر GLORP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glorp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.06K
- تغيير سعر Glorp خلال اليوم هو +25.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.77M
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خلال اليوم، كان سعر Glorp مقابل USD هو $ +0.00073554 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glorp مقابل USD هو $ -0.0013742523 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glorp مقابل USD هو $ -0.0020576373 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glorp مقابل USD هو $ +0.0018725518124468463 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00073554
|+25.96%
|30 يوم
|$ -0.0013742523
|-38.50%
|60 يوم
|$ -0.0020576373
|-57.65%
|90 يوم
|$ +0.0018725518124468463
|+110.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glorp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.24%
+25.96%
-30.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume.
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