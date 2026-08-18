سعر Givest اليوم

السعر المباشر لمشروع Givest (GIVEST) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 13.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GIVEST الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GIVEST.

يحتل Givest حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 110,751، مع عرض متداول قدره 1.00B GIVEST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GIVEST بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00206384، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GIVEST بمقدار -1.42% خلال الساعة الماضية و-52.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.80K.

معلومات سوق Givest (GIVEST)

القيمة السوقية $ 110.75K$ 110.75K $ 110.75K الحجم (24 ساعة) $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 110.75K$ 110.75K $ 110.75K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Givest هي $ 110.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.80K. العرض المتداول لـ GIVEST يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 110.75K.