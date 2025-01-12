سعر Gigacat (GCAT)
سعر Gigacat (GCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.83K. يتم تحديث سعر GCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gigacat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.51
- تغيير سعر Gigacat خلال اليوم هو +1.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M
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خلال اليوم، كان سعر Gigacat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gigacat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gigacat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gigacat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.55%
|30 يوم
|$ 0
|-14.23%
|60 يوم
|$ 0
|-51.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gigacat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+1.55%
-13.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gigacat is the strongest chad among all cats on the Solana network. $GCAT GIGACAT is the ultimate fusion of two of the most powerful forces in the Solana ecosystem: the iconic meme cat culture and the unstoppable Gigachad energy. Born from the desire to create the strongest, most dominant meme coin on Solana, GIGACAT represents the epitome of strength, coolness, and dominance. A decentralized and community-based coin with high ambitions to become one of the big players and climb to the summit of memecoins. The perfect coin on the Solana Blockchain to have fun in a great community and earn lots of money.
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