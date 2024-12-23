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سعر Gemini Dollar (GUSD) المباشر لليوم هو USD 0.999714 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.49M . يتم تحديث سعر GUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gemini Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80M - تغيير سعر Gemini Dollar خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 60.53M

أداء سعر Gemini Dollar (GUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gemini Dollar مقابل USD هو $ -0.000379918297353 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gemini Dollar مقابل USD هو $ -0.0005956296 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gemini Dollar مقابل USD هو $ -0.0011629672 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gemini Dollar مقابل USD هو $ -0.0004453075558388 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000379918297353 -0.03% 30 يوم $ -0.0005956296 -0.05% 60 يوم $ -0.0011629672 -0.11% 90 يوم $ -0.0004453075558388 -0.04%

تحليل سعر Gemini Dollar (GUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gemini Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.992107$ 0.992107 $ 0.992107 24 ساعة مرتفع $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 عالية طوال الوقت $ 3.3$ 3.3 $ 3.3 تغير السعر (1 ساعة) -0.63% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق Gemini Dollar (GUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: