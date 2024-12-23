سعر Gemini Dollar (GUSD)
سعر Gemini Dollar (GUSD) المباشر لليوم هو USD 0.999714. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.49M. يتم تحديث سعر GUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gemini Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80M
- تغيير سعر Gemini Dollar خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.53M
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خلال اليوم، كان سعر Gemini Dollar مقابل USD هو $ -0.000379918297353 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gemini Dollar مقابل USD هو $ -0.0005956296 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gemini Dollar مقابل USD هو $ -0.0011629672 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gemini Dollar مقابل USD هو $ -0.0004453075558388 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000379918297353
|-0.03%
|30 يوم
|$ -0.0005956296
|-0.05%
|60 يوم
|$ -0.0011629672
|-0.11%
|90 يوم
|$ -0.0004453075558388
|-0.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gemini Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
-0.03%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Gemini dollar is a stable value coin that is: 1. issued by Gemini, a New York trust company 2. strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar 3. built on Ethereum network according to ERC20 token standards Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon.
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