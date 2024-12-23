سعر Gemach (GMAC)
سعر Gemach (GMAC) المباشر لليوم هو USD 0.00393313. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M. يتم تحديث سعر GMAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gemach الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.90K
- تغيير سعر Gemach خلال اليوم هو -0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر Gemach مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gemach مقابل USD هو $ +0.0035340970 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gemach مقابل USD هو $ +0.0050364122 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gemach مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.87%
|30 يوم
|$ +0.0035340970
|+89.85%
|60 يوم
|$ +0.0050364122
|+128.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gemach: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.56%
-0.87%
+43.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gemach is a DAO of community experts providing self-custodial trading bots, interest-free loans, index funds, & AI companions to generate alpha across Defi protocols. Gemach is the creator of GBot - the fastest sniper and trading bot on the market.
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