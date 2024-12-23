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سعر Gemach (GMAC) المباشر لليوم هو USD 0.00393313 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M . يتم تحديث سعر GMAC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gemach الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.90K - تغيير سعر Gemach خلال اليوم هو -0.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر Gemach (GMAC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gemach مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gemach مقابل USD هو $ +0.0035340970 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gemach مقابل USD هو $ +0.0050364122 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gemach مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.87% 30 يوم $ +0.0035340970 +89.85% 60 يوم $ +0.0050364122 +128.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gemach (GMAC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gemach: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00384111$ 0.00384111 $ 0.00384111 24 ساعة مرتفع $ 0.00402627$ 0.00402627 $ 0.00402627 عالية طوال الوقت $ 0.01028798$ 0.01028798 $ 0.01028798 تغير السعر (1 ساعة) +1.56% تغير السعر (1يوم) -0.87% تغير السعر (7 أيام) +43.57%

معلومات سوق Gemach (GMAC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: