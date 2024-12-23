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سعر Garlicoin (GRLC) المباشر لليوم هو USD 0.01555475 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر GRLC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Garlicoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.48 - تغيير سعر Garlicoin خلال اليوم هو +1.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 68.65M

أداء سعر Garlicoin (GRLC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Garlicoin مقابل USD هو $ +0.00016273 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Garlicoin مقابل USD هو $ -0.0024171770 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Garlicoin مقابل USD هو $ +0.0127266397 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Garlicoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016273 +1.06% 30 يوم $ -0.0024171770 -15.53% 60 يوم $ +0.0127266397 +81.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Garlicoin (GRLC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Garlicoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01505891$ 0.01505891 $ 0.01505891 24 ساعة مرتفع $ 0.01635677$ 0.01635677 $ 0.01635677 عالية طوال الوقت $ 0.583403$ 0.583403 $ 0.583403 تغير السعر (1 ساعة) +1.56% تغير السعر (1يوم) +1.06% تغير السعر (7 أيام) -19.10%

معلومات سوق Garlicoin (GRLC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: