سعر Garlicoin (GRLC)
سعر Garlicoin (GRLC) المباشر لليوم هو USD 0.01555475. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر GRLC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Garlicoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.48
- تغيير سعر Garlicoin خلال اليوم هو +1.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68.65M
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خلال اليوم، كان سعر Garlicoin مقابل USD هو $ +0.00016273 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Garlicoin مقابل USD هو $ -0.0024171770 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Garlicoin مقابل USD هو $ +0.0127266397 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Garlicoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016273
|+1.06%
|30 يوم
|$ -0.0024171770
|-15.53%
|60 يوم
|$ +0.0127266397
|+81.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Garlicoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.56%
+1.06%
-19.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community.
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