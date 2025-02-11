سعر Fuzzybear (FUZZY)
سعر Fuzzybear (FUZZY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.22M. يتم تحديث سعر FUZZY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fuzzybear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.12K
- تغيير سعر Fuzzybear خلال اليوم هو +25.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 317.77B
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خلال اليوم، كان سعر Fuzzybear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fuzzybear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fuzzybear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fuzzybear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+25.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fuzzybear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
+25.27%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fuzzybear ($FUZZY) is a memecoin on the XRP Ledger (XRPL), created to honor the legacy of the well-known XRPL address ‘Fuzzybear,’ which famously placed a DEX order in 2014: 1 XRP for 1 BTC. The token embodies the spirit of decentralization and community-driven growth, focusing on fun, engagement, and organic expansion. With its unique narrative and strong community, Fuzzybear grows naturally as more supporters join the movement.
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