سعر Fujimoto (FUJI)
سعر Fujimoto (FUJI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 926.15K. يتم تحديث سعر FUJI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fujimoto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.75K
- تغيير سعر Fujimoto خلال اليوم هو -5.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Fujimoto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fujimoto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fujimoto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fujimoto مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fujimoto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.56%
-5.89%
-32.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto.
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