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سعر Fujimoto (FUJI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 926.15K . يتم تحديث سعر FUJI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fujimoto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.75K - تغيير سعر Fujimoto خلال اليوم هو -5.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Fujimoto (FUJI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fujimoto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fujimoto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fujimoto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fujimoto مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fujimoto (FUJI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fujimoto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00100806$ 0.00100806 $ 0.00100806 عالية طوال الوقت $ 0.00283499$ 0.00283499 $ 0.00283499 تغير السعر (1 ساعة) +1.56% تغير السعر (1يوم) -5.89% تغير السعر (7 أيام) -32.26%

معلومات سوق Fujimoto (FUJI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: