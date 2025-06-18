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سعر Flying Avocado Cat (FAC) المباشر لليوم هو USD 0.056283 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FAC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flying Avocado Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.12K - تغيير سعر Flying Avocado Cat خلال اليوم هو -2.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Flying Avocado Cat (FAC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flying Avocado Cat مقابل USD هو $ -0.00149174346065708 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flying Avocado Cat مقابل USD هو $ -0.0008752513 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flying Avocado Cat مقابل USD هو $ +0.0198020647 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flying Avocado Cat مقابل USD هو $ +0.00789011127789584 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00149174346065708 -2.58% 30 يوم $ -0.0008752513 -1.55% 60 يوم $ +0.0198020647 +35.18% 90 يوم $ +0.00789011127789584 +16.30%

تحليل سعر Flying Avocado Cat (FAC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flying Avocado Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.054701$ 0.054701 $ 0.054701 24 ساعة مرتفع $ 0.058863$ 0.058863 $ 0.058863 عالية طوال الوقت $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -2.58% تغير السعر (7 أيام) -40.02%

معلومات سوق Flying Avocado Cat (FAC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: