سعر Fjord Foundry (FJO)
سعر Fjord Foundry (FJO) المباشر لليوم هو USD 1.17. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.33M. يتم تحديث سعر FJO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fjord Foundry الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 816.02K
- تغيير سعر Fjord Foundry خلال اليوم هو +2.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.55M
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خلال اليوم، كان سعر Fjord Foundry مقابل USD هو $ +0.02977932 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fjord Foundry مقابل USD هو $ +1.1674911690 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fjord Foundry مقابل USD هو $ +4.0068727920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fjord Foundry مقابل USD هو $ +0.83152055689647976 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02977932
|+2.62%
|30 يوم
|$ +1.1674911690
|+99.79%
|60 يوم
|$ +4.0068727920
|+342.47%
|90 يوم
|$ +0.83152055689647976
|+245.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fjord Foundry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.99%
+2.62%
-10.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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