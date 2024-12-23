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سعر Fjord Foundry (FJO) المباشر لليوم هو USD 1.17 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.33M . يتم تحديث سعر FJO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fjord Foundry الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 816.02K - تغيير سعر Fjord Foundry خلال اليوم هو +2.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.55M

أداء سعر Fjord Foundry (FJO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fjord Foundry مقابل USD هو $ +0.02977932 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fjord Foundry مقابل USD هو $ +1.1674911690 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fjord Foundry مقابل USD هو $ +4.0068727920 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fjord Foundry مقابل USD هو $ +0.83152055689647976 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02977932 +2.62% 30 يوم $ +1.1674911690 +99.79% 60 يوم $ +4.0068727920 +342.47% 90 يوم $ +0.83152055689647976 +245.66%

تحليل سعر Fjord Foundry (FJO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fjord Foundry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 24 ساعة مرتفع $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 عالية طوال الوقت $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 تغير السعر (1 ساعة) +2.99% تغير السعر (1يوم) +2.62% تغير السعر (7 أيام) -10.81%

معلومات سوق Fjord Foundry (FJO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: