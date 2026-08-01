سعر First Convicted RACCON اليوم

السعر المباشر لمشروع First Convicted RACCON (FRED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FRED.

يحتل First Convicted RACCON حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 295,024، مع عرض متداول قدره 999.84M FRED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRED بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.303243، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FRED بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و+1.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 30.14K.

معلومات سوق First Convicted RACCON (FRED)

القيمة السوقية $ 295.02K$ 295.02K $ 295.02K الحجم (24 ساعة) $ 30.14K$ 30.14K $ 30.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 295.02K$ 295.02K $ 295.02K إمداد دورة التداول 999.84M 999.84M 999.84M إجمالي العرض 999,843,302.96 999,843,302.96 999,843,302.96

القيمة السوقية الحالية لـ First Convicted RACCON هي $ 295.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 30.14K. العرض المتداول لـ FRED يبلغ 999.84M، مع إجمالي عرض 999843302.96. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 295.02K.