سعر Finna AI (FINNA)

معلومات سعر Finna AI (FINNA) في (USD)

سعر Finna AI (FINNA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FINNA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFINNA على الإطلاق هو $ 0.00201926، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FINNA -0.02% على مدار الساعة الماضية، -3.67% على مدار 24 ساعة، و -8.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Finna AI (FINNA)

القيمة السوقية الحالية لـ Finna AI هي $ 60.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FINNA يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999982459.5511461. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.10K.

سجل سعر Finna AI (FINNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Finna AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Finna AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Finna AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Finna AI مقابل USD هو $ 0 .

ما هو Finna AI ( FINNA )

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Finna AI (USD)

كم ستكون قيمة Finna AI (FINNA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Finna AI (FINNA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Finna AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Finna AI!

توكنوميكس Finna AI (FINNA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Finna AI (FINNA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FINNA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Finna AI (FINNA)

كم يساوي Finna AI (FINNA) اليوم؟
سعر FINNA المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FINNA إلى USD الحالي؟
سعر FINNA إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Finna AI ؟
القيمة السوقية لعملة FINNA هي $ 60.10K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FINNA؟
العرض المتداول لتوكن FINNA هو 999.98M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FINNA؟
حقق FINNA سعرًا قياسيًا قدره 0.00201926 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FINNA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 FINNA.
ما هو حجم تداول FINNA؟
حجم تداول FINNA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FINNA هذا العام؟
قد يرتفع FINNA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FINNA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:37:38 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

