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سعر Favolo (FAV) المباشر لليوم هو USD 0.00023655 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.36M . يتم تحديث سعر FAV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Favolo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Favolo خلال اليوم هو +5.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Favolo (FAV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Favolo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Favolo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Favolo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Favolo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Favolo (FAV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Favolo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00022399$ 0.00022399 $ 0.00022399 24 ساعة مرتفع $ 0.00024565$ 0.00024565 $ 0.00024565 عالية طوال الوقت $ 0.00037803$ 0.00037803 $ 0.00037803 تغير السعر (1 ساعة) +1.24% تغير السعر (1يوم) +5.61% تغير السعر (7 أيام) -17.83%

معلومات سوق Favolo (FAV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: