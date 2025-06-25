سعر Favolo (FAV)
سعر Favolo (FAV) المباشر لليوم هو USD 0.00023655. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.36M. يتم تحديث سعر FAV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Favolo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Favolo خلال اليوم هو +5.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Favolo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Favolo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Favolo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Favolo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Favolo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.24%
+5.61%
-17.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FAV Makes Dog Coins Great Again I mean, bro, all the hot girls are literally trading their Chanel bags for FAV token bags. That's huge Bro.... Welcome to Favolo's world! Meet Favolo, the crazy Chihuahua of Solana Space. This little guy has a big heart and an even bigger charm, making all the hot girls trade their Chanel bags for FAV tokens. He's always hungry for adventure and loves sharing his croquettes with friends. Join Favolo and dive into a world of fun, trading, and endless laughter. Get ready to fall in love with the cutest crypto companion around!
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