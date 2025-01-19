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سعر Fathom Dollar (FXD) المباشر لليوم هو USD 1.085 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FXD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fathom Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 756.52K - تغيير سعر Fathom Dollar خلال اليوم هو -0.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fathom Dollar (FXD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fathom Dollar مقابل USD هو $ -0.003550723042425 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fathom Dollar مقابل USD هو $ +0.0419124650 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fathom Dollar مقابل USD هو $ +0.0185372250 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fathom Dollar مقابل USD هو $ +0.0760447944525813 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003550723042425 -0.32% 30 يوم $ +0.0419124650 +3.86% 60 يوم $ +0.0185372250 +1.71% 90 يوم $ +0.0760447944525813 +7.54%

تحليل سعر Fathom Dollar (FXD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fathom Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 24 ساعة مرتفع $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 عالية طوال الوقت $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 تغير السعر (1 ساعة) +0.59% تغير السعر (1يوم) -0.32% تغير السعر (7 أيام) +3.70%

معلومات سوق Fathom Dollar (FXD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: