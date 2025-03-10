سعر FaraLand (FARA)
سعر FaraLand (FARA) المباشر لليوم هو USD 0.00278473. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.63K. يتم تحديث سعر FARA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FaraLand الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.19
- تغيير سعر FaraLand خلال اليوم هو -1.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42.60M
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خلال اليوم، كان سعر FaraLand مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FaraLand مقابل USD هو $ -0.0005389268 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FaraLand مقابل USD هو $ -0.0015153088 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FaraLand مقابل USD هو $ -0.003825581094049402 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.41%
|30 يوم
|$ -0.0005389268
|-19.35%
|60 يوم
|$ -0.0015153088
|-54.41%
|90 يوم
|$ -0.003825581094049402
|-57.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FaraLand: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.41%
-7.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles
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