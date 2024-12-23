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سعر Fabwelt (WELT) المباشر لليوم هو USD 0.00307269 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 662.24K . يتم تحديث سعر WELT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fabwelt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.37K - تغيير سعر Fabwelt خلال اليوم هو -0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 215.07M

أداء سعر Fabwelt (WELT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fabwelt مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fabwelt مقابل USD هو $ -0.0002103766 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fabwelt مقابل USD هو $ -0.0007395129 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fabwelt مقابل USD هو $ -0.000197854321783607 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.63% 30 يوم $ -0.0002103766 -6.84% 60 يوم $ -0.0007395129 -24.06% 90 يوم $ -0.000197854321783607 -6.04%

تحليل سعر Fabwelt (WELT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fabwelt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00304552$ 0.00304552 $ 0.00304552 24 ساعة مرتفع $ 0.003128$ 0.003128 $ 0.003128 عالية طوال الوقت $ 0.103412$ 0.103412 $ 0.103412 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -0.63% تغير السعر (7 أيام) -14.97%

معلومات سوق Fabwelt (WELT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: