سعر Fabwelt (WELT)
سعر Fabwelt (WELT) المباشر لليوم هو USD 0.00307269. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 662.24K. يتم تحديث سعر WELT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fabwelt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.37K
- تغيير سعر Fabwelt خلال اليوم هو -0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 215.07M
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خلال اليوم، كان سعر Fabwelt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fabwelt مقابل USD هو $ -0.0002103766 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fabwelt مقابل USD هو $ -0.0007395129 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fabwelt مقابل USD هو $ -0.000197854321783607 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.63%
|30 يوم
|$ -0.0002103766
|-6.84%
|60 يوم
|$ -0.0007395129
|-24.06%
|90 يوم
|$ -0.000197854321783607
|-6.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fabwelt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-0.63%
-14.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fabwelt is a a revolutionary concept that brings blockchain technology into the core of high-quality games of all types or genres.
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