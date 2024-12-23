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سعر Eve AI (EVEAI) المباشر لليوم هو USD 0.01157509 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.00M . يتم تحديث سعر EVEAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eve AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.81K - تغيير سعر Eve AI خلال اليوم هو -3.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 86.59M

أداء سعر Eve AI (EVEAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eve AI مقابل USD هو $ -0.00040129070052208 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eve AI مقابل USD هو $ +0.0004327833 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eve AI مقابل USD هو $ -0.0002546404 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eve AI مقابل USD هو $ -0.001888351374468607 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00040129070052208 -3.35% 30 يوم $ +0.0004327833 +3.74% 60 يوم $ -0.0002546404 -2.19% 90 يوم $ -0.001888351374468607 -14.02%

تحليل سعر Eve AI (EVEAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eve AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01081742$ 0.01081742 $ 0.01081742 24 ساعة مرتفع $ 0.01657442$ 0.01657442 $ 0.01657442 عالية طوال الوقت $ 0.205454$ 0.205454 $ 0.205454 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -3.35% تغير السعر (7 أيام) -31.79%

معلومات سوق Eve AI (EVEAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: