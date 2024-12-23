سعر Eve AI (EVEAI)
سعر Eve AI (EVEAI) المباشر لليوم هو USD 0.01157509. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.00M. يتم تحديث سعر EVEAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eve AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.81K
- تغيير سعر Eve AI خلال اليوم هو -3.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 86.59M
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خلال اليوم، كان سعر Eve AI مقابل USD هو $ -0.00040129070052208 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eve AI مقابل USD هو $ +0.0004327833 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eve AI مقابل USD هو $ -0.0002546404 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eve AI مقابل USD هو $ -0.001888351374468607 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00040129070052208
|-3.35%
|30 يوم
|$ +0.0004327833
|+3.74%
|60 يوم
|$ -0.0002546404
|-2.19%
|90 يوم
|$ -0.001888351374468607
|-14.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eve AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-3.35%
-31.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation.
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