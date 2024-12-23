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سعر Etica (ETI) المباشر لليوم هو USD 0.119674 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 567.26K . يتم تحديث سعر ETI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Etica الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.28K - تغيير سعر Etica خلال اليوم هو -20.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.74M

أداء سعر Etica (ETI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Etica مقابل USD هو $ -0.030107726627937495 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Etica مقابل USD هو $ -0.0746208318 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Etica مقابل USD هو $ +0.1235732302 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Etica مقابل USD هو $ +0.04035318842283762 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.030107726627937495 -20.10% 30 يوم $ -0.0746208318 -62.35% 60 يوم $ +0.1235732302 +103.26% 90 يوم $ +0.04035318842283762 +50.87%

تحليل سعر Etica (ETI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Etica: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.115654$ 0.115654 $ 0.115654 24 ساعة مرتفع $ 0.149781$ 0.149781 $ 0.149781 عالية طوال الوقت $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 تغير السعر (1 ساعة) -0.70% تغير السعر (1يوم) -20.10% تغير السعر (7 أيام) -35.77%

معلومات سوق Etica (ETI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: