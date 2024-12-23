سعر Etica (ETI)
سعر Etica (ETI) المباشر لليوم هو USD 0.119674. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 567.26K. يتم تحديث سعر ETI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Etica الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.28K
- تغيير سعر Etica خلال اليوم هو -20.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.74M
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خلال اليوم، كان سعر Etica مقابل USD هو $ -0.030107726627937495 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Etica مقابل USD هو $ -0.0746208318 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Etica مقابل USD هو $ +0.1235732302 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Etica مقابل USD هو $ +0.04035318842283762 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.030107726627937495
|-20.10%
|30 يوم
|$ -0.0746208318
|-62.35%
|60 يوم
|$ +0.1235732302
|+103.26%
|90 يوم
|$ +0.04035318842283762
|+50.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Etica: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.70%
-20.10%
-35.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol
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