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سعر ETHPlus (ETH+)

USD

مخطط سعر ETHPlus (ETH+) المباشر

$3,391.39
$3,391.39$3,391.39
-1.60%(1D)

سعر ETHPlus (ETH+) لليوم

سعر ETHPlus (ETH+) المباشر لليوم هو USD 3,392.57. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.99M. يتم تحديث سعر ETH+ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ETHPlus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 317.53K
- تغيير سعر ETHPlus خلال اليوم هو -1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 51.58K

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ETH+ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ETH+.

أداء سعر ETHPlus (ETH+) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ETHPlus مقابل USD هو $ -55.133778609304 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ETHPlus مقابل USD هو $ +18.7185049750 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ETHPlus مقابل USD هو $ +1,091.5040986090 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ETHPlus مقابل USD هو $ +699.6887188867734 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -55.133778609304-1.59%
30 يوم$ +18.7185049750+0.55%
60 يوم$ +1,091.5040986090+32.17%
90 يوم$ +699.6887188867734+25.98%

تحليل سعر ETHPlus (ETH+)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ETHPlus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 3,332.6
$ 3,332.6$ 3,332.6

$ 3,498.79
$ 3,498.79$ 3,498.79

$ 4,194.11
$ 4,194.11$ 4,194.11

+0.91%

-1.59%

-15.30%

معلومات سوق ETHPlus (ETH+)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 174.99M
$ 174.99M$ 174.99M

$ 317.53K
$ 317.53K$ 317.53K

51.58K
51.58K 51.58K

ما هو ETHPlus ( ETH+ )

ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH.

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة ETH+ إلى العملات المحلية

1 ETH+ إلى AUD
A$5,394.1863
1 ETH+ إلى GBP
2,680.1303
1 ETH+ إلى EUR
3,222.9415
1 ETH+ إلى USD
$3,392.57
1 ETH+ إلى MYR
RM15,266.565
1 ETH+ إلى TRY
119,350.6126
1 ETH+ إلى JPY
¥530,496.1709
1 ETH+ إلى RUB
348,654.4189
1 ETH+ إلى INR
288,164.8958
1 ETH+ إلى IDR
Rp54,718,863.3071
1 ETH+ إلى PHP
199,584.8931
1 ETH+ إلى EGP
￡E.172,580.0359
1 ETH+ إلى BRL
R$20,626.8256
1 ETH+ إلى CAD
C$4,851.3751
1 ETH+ إلى BDT
403,749.7557
1 ETH+ إلى NGN
5,243,522.2663
1 ETH+ إلى UAH
141,707.6489
1 ETH+ إلى VES
Bs173,021.07
1 ETH+ إلى PKR
Rs940,522.1811
1 ETH+ إلى KZT
1,774,348.0357
1 ETH+ إلى THB
฿115,991.9683
1 ETH+ إلى TWD
NT$110,699.5591
1 ETH+ إلى CHF
Fr3,019.3873
1 ETH+ إلى HKD
HK$26,360.2689
1 ETH+ إلى MAD
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