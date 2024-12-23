سعر Ethernity Cloud (ECLD)
سعر Ethernity Cloud (ECLD) المباشر لليوم هو USD 0.00206552. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M. يتم تحديث سعر ECLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ethernity Cloud الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.79K
- تغيير سعر Ethernity Cloud خلال اليوم هو +0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 496.26M
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خلال اليوم، كان سعر Ethernity Cloud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethernity Cloud مقابل USD هو $ -0.0001240908 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethernity Cloud مقابل USD هو $ -0.0007111589 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethernity Cloud مقابل USD هو $ -0.0000289578596625677 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.54%
|30 يوم
|$ -0.0001240908
|-6.00%
|60 يوم
|$ -0.0007111589
|-34.43%
|90 يوم
|$ -0.0000289578596625677
|-1.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethernity Cloud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+0.54%
-9.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract.
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