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سعر Ethernity Cloud (ECLD) المباشر لليوم هو USD 0.00206552 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M . يتم تحديث سعر ECLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ethernity Cloud الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.79K - تغيير سعر Ethernity Cloud خلال اليوم هو +0.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 496.26M

أداء سعر Ethernity Cloud (ECLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ethernity Cloud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ethernity Cloud مقابل USD هو $ -0.0001240908 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ethernity Cloud مقابل USD هو $ -0.0007111589 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ethernity Cloud مقابل USD هو $ -0.0000289578596625677 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.54% 30 يوم $ -0.0001240908 -6.00% 60 يوم $ -0.0007111589 -34.43% 90 يوم $ -0.0000289578596625677 -1.38%

تحليل سعر Ethernity Cloud (ECLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ethernity Cloud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00203821$ 0.00203821 $ 0.00203821 24 ساعة مرتفع $ 0.00210451$ 0.00210451 $ 0.00210451 عالية طوال الوقت $ 0.07643$ 0.07643 $ 0.07643 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +0.54% تغير السعر (7 أيام) -9.66%

معلومات سوق Ethernity Cloud (ECLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: