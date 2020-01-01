توكنوميكس Ethernity Cloud (ECLD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ethernity Cloud (ECLD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ethernity Cloud (ECLD) Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract. الموقع الرسمي: https://ethernity.cloud/ اشتر ECLD الآن!

توكنوميكس Ethernity Cloud (ECLD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ethernity Cloud (ECLD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 572.84K $ 572.84K $ 572.84K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 521.53M $ 521.53M $ 521.53M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.07643 $ 0.07643 $ 0.07643 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00109839 $ 0.00109839 $ 0.00109839 معرفة المزيد عن سعر Ethernity Cloud (ECLD)

توكنوميكس Ethernity Cloud (ECLD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ethernity Cloud (ECLD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ECLD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ECLD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ECLD، استكشف السعر المباشر لتوكن ECLD!

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