سعر Etherisc DIP (DIP)
سعر Etherisc DIP (DIP) المباشر لليوم هو USD 0.01323561. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.05M. يتم تحديث سعر DIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Etherisc DIP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 319.14
- تغيير سعر Etherisc DIP خلال اليوم هو -2.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 383.45M
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خلال اليوم، كان سعر Etherisc DIP مقابل USD هو $ -0.00037463518911541 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Etherisc DIP مقابل USD هو $ +0.0019492268 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Etherisc DIP مقابل USD هو $ +0.0011610621 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Etherisc DIP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00037463518911541
|-2.75%
|30 يوم
|$ +0.0019492268
|+14.73%
|60 يوم
|$ +0.0011610621
|+8.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Etherisc DIP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.89%
-2.75%
-18.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Etherisc is building a platform for decentralized insurance applications. We aim to use blockchain technologyto help make the purchase and sale of insurance more efficient, enable lower operational costs, provide greater transparency into the industry and democratize access to reinsurance investments.
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