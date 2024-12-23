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سعر Etherisc DIP (DIP) المباشر لليوم هو USD 0.01323561 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.05M . يتم تحديث سعر DIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Etherisc DIP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 319.14 - تغيير سعر Etherisc DIP خلال اليوم هو -2.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 383.45M

أداء سعر Etherisc DIP (DIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Etherisc DIP مقابل USD هو $ -0.00037463518911541 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Etherisc DIP مقابل USD هو $ +0.0019492268 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Etherisc DIP مقابل USD هو $ +0.0011610621 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Etherisc DIP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00037463518911541 -2.75% 30 يوم $ +0.0019492268 +14.73% 60 يوم $ +0.0011610621 +8.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Etherisc DIP (DIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Etherisc DIP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01293783$ 0.01293783 $ 0.01293783 24 ساعة مرتفع $ 0.0139375$ 0.0139375 $ 0.0139375 عالية طوال الوقت $ 0.460205$ 0.460205 $ 0.460205 تغير السعر (1 ساعة) +1.89% تغير السعر (1يوم) -2.75% تغير السعر (7 أيام) -18.69%

معلومات سوق Etherisc DIP (DIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: