معلومات سعر Etherex Liquid Staking Token (REX33) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.179033 $ 0.179033 $ 0.179033 24 ساعة منخفض $ 0.207119 $ 0.207119 $ 0.207119 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.179033$ 0.179033 $ 0.179033 24 ساعة مرتفع $ 0.207119$ 0.207119 $ 0.207119 عالية طوال الوقت $ 0.583351$ 0.583351 $ 0.583351 أدنى سعر $ 0.179033$ 0.179033 $ 0.179033 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) -6.51% تغير السعر (7 أيام) -24.72% تغير السعر (7 أيام) -24.72%

سعر Etherex Liquid Staking Token (REX33) في الوقت الحقيقي هو $0.188077. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول REX33 بين أدنى سعر $ 0.179033 وأعلى سعر $ 0.207119، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـREX33 على الإطلاق هو $ 0.583351، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.179033.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير REX33 -0.22% على مدار الساعة الماضية، -6.51% على مدار 24 ساعة، و -24.72% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Etherex Liquid Staking Token (REX33)

القيمة السوقية $ 16.28M$ 16.28M $ 16.28M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.28M$ 16.28M $ 16.28M إمداد دورة التداول 86.62M 86.62M 86.62M إجمالي العرض 86,624,583.61987758 86,624,583.61987758 86,624,583.61987758

القيمة السوقية الحالية لـ Etherex Liquid Staking Token هي $ 16.28M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ REX33 يبلغ 86.62M، مع إجمالي عرض 86624583.61987758. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.28M.