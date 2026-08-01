سعر Equilibria Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Equilibria Finance (EQB) اليوم هو $ 0.02864453، مع تغير بنسبة 0.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EQB الحالي إلى USD هو $ 0.02864453 لكل EQB.

يحتل Equilibria Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,864,453، مع عرض متداول قدره 100.00M EQB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EQB بين $ 0.02836022 (أدنى) و$ 0.02865913 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.18، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01083548.

على المدى القصير، تحرك EQB بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+2.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.46.

معلومات سوق Equilibria Finance (EQB)

القيمة السوقية $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M الحجم (24 ساعة) $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Equilibria Finance هي $ 2.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.46. العرض المتداول لـ EQB يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.86M.