توكنوميكس EnviDa (EDAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول EnviDa (EDAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات EnviDa (EDAT) The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies. الموقع الرسمي: https://envidatoken.io/ اشتر EDAT الآن!

توكنوميكس EnviDa (EDAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار EnviDa (EDAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 446.34K $ 446.34K $ 446.34K إجمالي العرض: $ 44.92M $ 44.92M $ 44.92M العرض المتداول: $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00651432 $ 0.00651432 $ 0.00651432 السعر الحالي: $ 0.04188417 $ 0.04188417 $ 0.04188417 معرفة المزيد عن سعر EnviDa (EDAT)

توكنوميكس EnviDa (EDAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس EnviDa (EDAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EDAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EDAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EDAT، استكشف السعر المباشر لتوكن EDAT!

توقعات سعر EDAT هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه EDAT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار EDAT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر EDAT الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!