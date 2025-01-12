سعر Elexium (EX)
سعر Elexium (EX) المباشر لليوم هو USD 0.603922. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.15M. يتم تحديث سعر EX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elexium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.70K
- تغيير سعر Elexium خلال اليوم هو -0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.56M
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خلال اليوم، كان سعر Elexium مقابل USD هو $ -0.0026586648235691 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elexium مقابل USD هو $ -0.3569418777 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elexium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elexium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0026586648235691
|-0.43%
|30 يوم
|$ -0.3569418777
|-59.10%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elexium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-0.43%
-18.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Elexium is the first VE DEX on Alephium Blockchain. Aiming to be the top liquidity Arena for the Alephium Blockchain, the user centric emission model empowers "The People's Choice" and the Elexium Flywheel. Users can trade, stake, vote, earn and share in fees while exploring the Alephium Ecosystem. Dapps can bribe users to vote for their liquidity pools, and everybody can share in the process for deciding where rewards go. A decentralized manner of DEX emissions that empowers the users to have a stake in the future of the platform.
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