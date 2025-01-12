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سعر Elexium (EX) المباشر لليوم هو USD 0.603922 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.15M . يتم تحديث سعر EX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elexium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.70K - تغيير سعر Elexium خلال اليوم هو -0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.56M

أداء سعر Elexium (EX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elexium مقابل USD هو $ -0.0026586648235691 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elexium مقابل USD هو $ -0.3569418777 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elexium مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elexium مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0026586648235691 -0.43% 30 يوم $ -0.3569418777 -59.10% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Elexium (EX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elexium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.603489$ 0.603489 $ 0.603489 24 ساعة مرتفع $ 0.633141$ 0.633141 $ 0.633141 عالية طوال الوقت $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -0.43% تغير السعر (7 أيام) -18.96%

معلومات سوق Elexium (EX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: