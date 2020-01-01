توكنوميكس Elexium (EX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Elexium (EX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Elexium (EX) Elexium is the first VE DEX on Alephium Blockchain. Aiming to be the top liquidity Arena for the Alephium Blockchain, the user centric emission model empowers "The People's Choice" and the Elexium Flywheel. Users can trade, stake, vote, earn and share in fees while exploring the Alephium Ecosystem. Dapps can bribe users to vote for their liquidity pools, and everybody can share in the process for deciding where rewards go. A decentralized manner of DEX emissions that empowers the users to have a stake in the future of the platform. الموقع الرسمي: https://elexium.finance اشتر EX الآن!

توكنوميكس Elexium (EX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Elexium (EX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 60.79K $ 60.79K $ 60.79K إجمالي العرض: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M العرض المتداول: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 61.32K $ 61.32K $ 61.32K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01707778 $ 0.01707778 $ 0.01707778 السعر الحالي: $ 0.01709088 $ 0.01709088 $ 0.01709088 معرفة المزيد عن سعر Elexium (EX)

توكنوميكس Elexium (EX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Elexium (EX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EX، استكشف السعر المباشر لتوكن EX!

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