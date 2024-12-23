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سعر Elastos (ELA) المباشر لليوم هو USD 2.19 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 49.05M . يتم تحديث سعر ELA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Elastos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 233.32K - تغيير سعر Elastos خلال اليوم هو -1.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.44M

أداء سعر Elastos (ELA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Elastos مقابل USD هو $ -0.041333032612275 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Elastos مقابل USD هو $ +0.1207031640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Elastos مقابل USD هو $ +0.4862673810 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Elastos مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.041333032612275 -1.85% 30 يوم $ +0.1207031640 +5.51% 60 يوم $ +0.4862673810 +22.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Elastos (ELA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Elastos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.17$ 2.17 $ 2.17 24 ساعة مرتفع $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 عالية طوال الوقت $ 89.14$ 89.14 $ 89.14 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -1.85% تغير السعر (7 أيام) -15.36%

معلومات سوق Elastos (ELA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: