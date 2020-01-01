تعتمد إمكانات سلاسل بيتكوين الجانبية التوكنات على أساسيات كل مشروع على حدة، وظروف السوق، ومدى تحملك للمخاطر الشخصية. توفر MEXC الأسعار في الوقت الحقيقي، والرسوم البيانية، وأدوات البحث لمساعدتك في تقييم مشاريع سلاسل بيتكوين الجانبية . قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة قبل الاستثمار.

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تقوم MEXC حاليًا بتتبع 16 سلاسل بيتكوين الجانبية التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة سلاسل بيتكوين الجانبية الشائعة STX, STRK, FB. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.

من بين سلاسل بيتكوين الجانبية التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر TAP أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 24.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.

سلاسل بيتكوين الجانبية تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 16 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $482.16M.

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يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع سلاسل بيتكوين الجانبية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.