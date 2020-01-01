شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى سلاسل بيتكوين الجانبية التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع سلاسل بيتكوين الجانبية. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1214
0.00%
-0.98%
-3.49%
$ 220.66M
$ 458.01K
2
STRK
STRK
STRK
$ 0.0232
+0.26%
+0.30%
+1.75%
$ 147.95M
$ 6.73M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3449
-0.38%
-1.43%
+1.00%
$ 35.93M
$ 169.01K
4
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02123
+0.14%
+6.46%
+10.16%
$ 26.32M
$ 4.92M
5
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01856
0.00%
+0.65%
-6.86%
$ 23.73M
$ 4.82M
6
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 64,209
+0.21%
+0.02%
+1.40%
$ 13.53M
$ 59.12K
7
ELA
ELA
ELA
$ 0.2544
0.00%
-2.00%
-8.29%
$ 5.88M
$ 2.04K
8
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.00058548
+0.01%
+0.01%
-0.35%
$ 3.97M
$ 351.07
9
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.2104
-0.19%
-5.18%
-9.89%
$ 2.09M
$ 313.61K
10
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008254
+0.28%
+2.33%
+0.83%
$ 863.06K
$ 6.94M
11
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01361458
+0.14%
--
-14.24%
$ 817.87K
$ 5.74K
12
$ 0.0061
+0.49%
+0.82%
+1.32%
$ 392.90K
$ 5.56M
13
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00404694
+0.18%
--
+0.91%
$ 29.76K
$ 42.02
14
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02913
-0.67%
+0.71%
-8.95%
--
$ 2.59M
15
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.1028
+8.00%
+24.36%
+22.73%
--
$ 584.55K
16
BOB
BOB
BOB
$ 0.003789
+0.40%
-0.39%
-2.46%
--
$ 16.28M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة سلاسل بيتكوين الجانبية ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
سلاسل بيتكوين الجانبية تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 16 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $482.16M.
ما هو التوكن سلاسل بيتكوين الجانبية الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين سلاسل بيتكوين الجانبية التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر TAP أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 24.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة سلاسل بيتكوين الجانبية الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 16 سلاسل بيتكوين الجانبية التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة سلاسل بيتكوين الجانبية الشائعة STX, STRK, FB. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة سلاسل بيتكوين الجانبية ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة سلاسل بيتكوين الجانبية حوالي $482.16M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع سلاسل بيتكوين الجانبية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.