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أعلى نظام Huobi البيئي المتكامل التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام Huobi البيئي المتكامل. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.505
-0.42%
+1.17%
+11.03%
$ 6.25B
$ 36.73K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.303
+0.46%
+0.12%
-11.16%
$ 2.05B
$ 87.26K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 87.94
+0.23%
+1.62%
+0.80%
$ 1.36B
$ 927.54
4
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,946.9
+0.17%
-0.55%
+0.62%
$ 69.88M
$ 32.23
5
SNX
SNX
SNX
$ 0.1976
0.00%
-0.30%
-1.88%
$ 68.39M
$ 333.96K
6
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000722
+0.24%
-3.44%
-38.95%
$ 10.76M
$ 157.17M
7
balancer
balancer
BAL
$ 0.10527
+0.06%
-0.85%
+3.67%
$ 7.41M
$ 542.43K
8
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.515526
-0.15%
-0.00%
-0.59%
$ 6.80M
$ 5.62
9
ELA
ELA
ELA
$ 0.2544
0.00%
-2.00%
-8.29%
$ 5.88M
$ 2.04K
10
DeLorean
DeLorean
DMC
$ 0.0003114
+0.06%
-0.73%
-9.99%
$ 2.15M
$ 139.48M
11
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.050019
0.00%
-0.03%
-5.59%
$ 1.02M
$ 202.21
12
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00072041
0.00%
-0.00%
-7.89%
$ 337.10K
$ 15.66
13
Channels
Channels
CAN
$ 0.00025076
0.00%
-0.00%
-0.71%
$ 125.38K
$ 9.58
14
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00089274
0.00%
--
-8.31%
$ 23.14K
$ 4.49
15
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002388
-0.08%
-0.79%
-2.01%
--
$ 23.32M
16
Minto
Minto
BTCMT
$ 0.6501
-0.87%
+0.05%
+0.62%
--
$ 90.43K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام Huobi البيئي المتكامل ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام Huobi البيئي المتكامل تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 16 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $9.84B.
ما هو التوكن نظام Huobi البيئي المتكامل الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام Huobi البيئي المتكامل التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر AAVE أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام Huobi البيئي المتكامل الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 16 نظام Huobi البيئي المتكامل التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام Huobi البيئي المتكامل الشائعة LINK, UNI, AAVE. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام Huobi البيئي المتكامل ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام Huobi البيئي المتكامل حوالي $9.84B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام Huobi البيئي المتكامل ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.