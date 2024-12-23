سعر Ekubo Protocol (EKUBO)
سعر Ekubo Protocol (EKUBO) المباشر لليوم هو USD 3.24. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.41M. يتم تحديث سعر EKUBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ekubo Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 311.00K
- تغيير سعر Ekubo Protocol خلال اليوم هو -7.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Ekubo Protocol مقابل USD هو $ -0.280955268753852 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ekubo Protocol مقابل USD هو $ +0.3295306800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ekubo Protocol مقابل USD هو $ +1.9600632720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ekubo Protocol مقابل USD هو $ +1.15107663598199 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.280955268753852
|-7.96%
|30 يوم
|$ +0.3295306800
|+10.17%
|60 يوم
|$ +1.9600632720
|+60.50%
|90 يوم
|$ +1.15107663598199
|+55.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ekubo Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-7.96%
-14.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo
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