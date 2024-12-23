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سعر Ekubo Protocol (EKUBO) المباشر لليوم هو USD 3.24 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.41M . يتم تحديث سعر EKUBO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ekubo Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 311.00K - تغيير سعر Ekubo Protocol خلال اليوم هو -7.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Ekubo Protocol (EKUBO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ekubo Protocol مقابل USD هو $ -0.280955268753852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ekubo Protocol مقابل USD هو $ +0.3295306800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ekubo Protocol مقابل USD هو $ +1.9600632720 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ekubo Protocol مقابل USD هو $ +1.15107663598199 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.280955268753852 -7.96% 30 يوم $ +0.3295306800 +10.17% 60 يوم $ +1.9600632720 +60.50% 90 يوم $ +1.15107663598199 +55.10%

تحليل سعر Ekubo Protocol (EKUBO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ekubo Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.23$ 3.23 $ 3.23 24 ساعة مرتفع $ 3.54$ 3.54 $ 3.54 عالية طوال الوقت $ 4.02$ 4.02 $ 4.02 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -7.96% تغير السعر (7 أيام) -14.36%

معلومات سوق Ekubo Protocol (EKUBO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: