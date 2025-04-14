سعر Eid Mubarak (EIDMUBARAK)
سعر Eid Mubarak (EIDMUBARAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.02K. يتم تحديث سعر EIDMUBARAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eid Mubarak الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Eid Mubarak خلال اليوم هو -7.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Eid Mubarak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eid Mubarak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eid Mubarak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eid Mubarak مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eid Mubarak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-7.87%
-34.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
#EidMubarak - A crypto meme launched on four, now taken over and developed by the community! Community-Driven The crypto meme launched on four platforms has now transitioned to community governance! "Mubarak" meaning "blessed" in Arabic, combines with "Eid" (festival) to form "Eid Mubarak" - the traditional Islamic festival greeting celebrating spiritual renewal. Decentralized Community Governance Cultural Preservation Initiative Charity-Focused Tokenomics
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