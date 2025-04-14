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سعر Eid Mubarak (EIDMUBARAK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.02K . يتم تحديث سعر EIDMUBARAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eid Mubarak الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Eid Mubarak خلال اليوم هو -7.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Eid Mubarak (EIDMUBARAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eid Mubarak مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eid Mubarak مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eid Mubarak مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eid Mubarak مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.87% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eid Mubarak (EIDMUBARAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eid Mubarak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00152704$ 0.00152704 $ 0.00152704 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -7.87% تغير السعر (7 أيام) -34.22%

معلومات سوق Eid Mubarak (EIDMUBARAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: