سعر EarnBet (EBET)
سعر EarnBet (EBET) المباشر لليوم هو USD 0.00205955. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.50M. يتم تحديث سعر EBET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EarnBet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.28
- تغيير سعر EarnBet خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.61B
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خلال اليوم، كان سعر EarnBet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EarnBet مقابل USD هو $ +0.0002154855 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EarnBet مقابل USD هو $ +0.0006824835 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EarnBet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0002154855
|+10.46%
|60 يوم
|$ +0.0006824835
|+33.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EarnBet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-13.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EarnBet is a cryptocurrency betting platform where you can play various in-house games, 3rd party games and socialize with others.
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