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سعر EarnBet (EBET) المباشر لليوم هو USD 0.00205955 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.50M . يتم تحديث سعر EBET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EarnBet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 113.28 - تغيير سعر EarnBet خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.61B

أداء سعر EarnBet (EBET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EarnBet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EarnBet مقابل USD هو $ +0.0002154855 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EarnBet مقابل USD هو $ +0.0006824835 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EarnBet مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0002154855 +10.46% 60 يوم $ +0.0006824835 +33.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EarnBet (EBET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EarnBet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00242073$ 0.00242073 $ 0.00242073 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -13.55%

معلومات سوق EarnBet (EBET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: