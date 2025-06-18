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سعر E4C (E4C) المباشر لليوم هو USD 0.00395257 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 425.83K . يتم تحديث سعر E4C مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق E4C الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر E4C خلال اليوم هو -8.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 107.71M

أداء سعر E4C (E4C) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر E4C مقابل USD هو $ -0.000356604232493128 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر E4C مقابل USD هو $ -0.0007409910 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر E4C مقابل USD هو $ +0.0001587632 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر E4C مقابل USD هو $ -0.001740296201843178 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000356604232493128 -8.27% 30 يوم $ -0.0007409910 -18.74% 60 يوم $ +0.0001587632 +4.02% 90 يوم $ -0.001740296201843178 -30.56%

تحليل سعر E4C (E4C)

اكتشف أحدث تحليلات سعر E4C: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00386219$ 0.00386219 $ 0.00386219 24 ساعة مرتفع $ 0.0044677$ 0.0044677 $ 0.0044677 عالية طوال الوقت $ 0.137584$ 0.137584 $ 0.137584 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -8.27% تغير السعر (7 أيام) -15.84%

معلومات سوق E4C (E4C)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: