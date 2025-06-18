سعر E4C (E4C)
سعر E4C (E4C) المباشر لليوم هو USD 0.00395257. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 425.83K. يتم تحديث سعر E4C مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق E4C الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر E4C خلال اليوم هو -8.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 107.71M
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خلال اليوم، كان سعر E4C مقابل USD هو $ -0.000356604232493128 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر E4C مقابل USD هو $ -0.0007409910 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر E4C مقابل USD هو $ +0.0001587632 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر E4C مقابل USD هو $ -0.001740296201843178 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000356604232493128
|-8.27%
|30 يوم
|$ -0.0007409910
|-18.74%
|60 يوم
|$ +0.0001587632
|+4.02%
|90 يوم
|$ -0.001740296201843178
|-30.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر E4C: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-8.27%
-15.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms
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