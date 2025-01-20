سعر DYOR Coin (DYOR)
سعر DYOR Coin (DYOR) المباشر لليوم هو USD 1.41. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DYOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DYOR Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 691.23
- تغيير سعر DYOR Coin خلال اليوم هو -7.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DYOR Coin مقابل USD هو $ -0.107065199946861 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DYOR Coin مقابل USD هو $ -0.5103490770 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DYOR Coin مقابل USD هو $ -0.6718950330 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DYOR Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.107065199946861
|-7.04%
|30 يوم
|$ -0.5103490770
|-36.19%
|60 يوم
|$ -0.6718950330
|-47.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DYOR Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.20%
-7.04%
-6.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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