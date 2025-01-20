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سعر DYOR Coin (DYOR) المباشر لليوم هو USD 1.41 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DYOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DYOR Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 691.23 - تغيير سعر DYOR Coin خلال اليوم هو -7.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DYOR Coin (DYOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DYOR Coin مقابل USD هو $ -0.107065199946861 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DYOR Coin مقابل USD هو $ -0.5103490770 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DYOR Coin مقابل USD هو $ -0.6718950330 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DYOR Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.107065199946861 -7.04% 30 يوم $ -0.5103490770 -36.19% 60 يوم $ -0.6718950330 -47.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DYOR Coin (DYOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DYOR Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 24 ساعة مرتفع $ 1.55$ 1.55 $ 1.55 عالية طوال الوقت $ 17.0$ 17.0 $ 17.0 تغير السعر (1 ساعة) -1.20% تغير السعر (1يوم) -7.04% تغير السعر (7 أيام) -6.37%

معلومات سوق DYOR Coin (DYOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: