سعر Dungeon Labs اليوم

السعر المباشر لمشروع Dungeon Labs (DLABS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DLABS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DLABS.

يحتل Dungeon Labs حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,978.27، مع عرض متداول قدره 100.00B DLABS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DLABS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DLABS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-10.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dungeon Labs (DLABS)

القيمة السوقية $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dungeon Labs هي $ 14.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DLABS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.98K.