سعر DUMMY (DUMMY)
سعر DUMMY (DUMMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DUMMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DUMMY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.75
- تغيير سعر DUMMY خلال اليوم هو -1.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DUMMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DUMMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DUMMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DUMMY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.39%
|30 يوم
|$ 0
|-8.52%
|60 يوم
|$ 0
|-1.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DUMMY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.39%
-3.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Memecoin made for NFT communities. What makes your project unique? Despite its complete lack of practical uses (maybe), $DUMMY has its own thriving economy. The community that has formed around this token, a blend of Crypto-coin and NFT enthusiasts is a testament to how even the most unique and ridiculous things can be embraced by people for a FULL-SEND viral trajectory. History of your project. Memecoin season, and people wanted to have a coin for the community. What’s next for your project? Utilities, communities... What can your token be used for? Memecoin with no utility, but with future plans for raffle dapps and NFT communities.
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