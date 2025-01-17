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سعر Druid AI (DRU) المباشر لليوم هو USD 0.00264396 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.64M . يتم تحديث سعر DRU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Druid AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.61M - تغيير سعر Druid AI خلال اليوم هو +19.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Druid AI (DRU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Druid AI مقابل USD هو $ +0.00042799 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Druid AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Druid AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Druid AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00042799 +19.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Druid AI (DRU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Druid AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00194712$ 0.00194712 $ 0.00194712 24 ساعة مرتفع $ 0.00324579$ 0.00324579 $ 0.00324579 عالية طوال الوقت $ 0.00589734$ 0.00589734 $ 0.00589734 تغير السعر (1 ساعة) -1.22% تغير السعر (1يوم) +19.31% تغير السعر (7 أيام) -5.51%

معلومات سوق Druid AI (DRU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: