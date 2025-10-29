معلومات سعر DRESSdio (DRESS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.054183 $ 0.054183 $ 0.054183 24 ساعة منخفض $ 0.058747 $ 0.058747 $ 0.058747 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.054183$ 0.054183 $ 0.054183 24 ساعة مرتفع $ 0.058747$ 0.058747 $ 0.058747 عالية طوال الوقت $ 0.152477$ 0.152477 $ 0.152477 أدنى سعر $ 0.03099864$ 0.03099864 $ 0.03099864 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) -7.67% تغير السعر (7 أيام) -14.30% تغير السعر (7 أيام) -14.30%

سعر DRESSdio (DRESS) في الوقت الحقيقي هو $0.054235. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DRESS بين أدنى سعر $ 0.054183 وأعلى سعر $ 0.058747، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDRESS على الإطلاق هو $ 0.152477، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03099864.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DRESS -0.69% على مدار الساعة الماضية، -7.67% على مدار 24 ساعة، و -14.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DRESSdio (DRESS)

القيمة السوقية $ 19.21M$ 19.21M $ 19.21M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 108.93M$ 108.93M $ 108.93M إمداد دورة التداول 352.68M 352.68M 352.68M إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DRESSdio هي $ 19.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DRESS يبلغ 352.68M، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 108.93M.