سعر DRAGONZ (DRAGONZ)
سعر DRAGONZ (DRAGONZ) المباشر لليوم هو USD 0.01667969. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.34M. يتم تحديث سعر DRAGONZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DRAGONZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DRAGONZ خلال اليوم هو -4.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M
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خلال اليوم، كان سعر DRAGONZ مقابل USD هو $ -0.00082656039408777 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DRAGONZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DRAGONZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DRAGONZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00082656039408777
|-4.72%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DRAGONZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-4.72%
+2.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy.
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