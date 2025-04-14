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سعر DRAGONZ (DRAGONZ) المباشر لليوم هو USD 0.01667969 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.34M . يتم تحديث سعر DRAGONZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DRAGONZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DRAGONZ خلال اليوم هو -4.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M

أداء سعر DRAGONZ (DRAGONZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DRAGONZ مقابل USD هو $ -0.00082656039408777 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DRAGONZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DRAGONZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DRAGONZ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00082656039408777 -4.72% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DRAGONZ (DRAGONZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DRAGONZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01655177$ 0.01655177 $ 0.01655177 24 ساعة مرتفع $ 0.01752503$ 0.01752503 $ 0.01752503 عالية طوال الوقت $ 0.0200247$ 0.0200247 $ 0.0200247 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -4.72% تغير السعر (7 أيام) +2.16%

معلومات سوق DRAGONZ (DRAGONZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: