توكنوميكس DRAGONZ (DRAGONZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DRAGONZ (DRAGONZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DRAGONZ (DRAGONZ) $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. الموقع الرسمي: https://www.dragonz.land/ الوثيقة البيضاء: https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper اشتر DRAGONZ الآن!

توكنوميكس DRAGONZ (DRAGONZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DRAGONZ (DRAGONZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 21.45M $ 21.45M $ 21.45M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03076559 $ 0.03076559 $ 0.03076559 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01231304 $ 0.01231304 $ 0.01231304 السعر الحالي: $ 0.02145474 $ 0.02145474 $ 0.02145474 معرفة المزيد عن سعر DRAGONZ (DRAGONZ)

توكنوميكس DRAGONZ (DRAGONZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DRAGONZ (DRAGONZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DRAGONZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DRAGONZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DRAGONZ، استكشف السعر المباشر لتوكن DRAGONZ!

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