سعر Dook (DOOK)
سعر Dook (DOOK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dook الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.92K
- تغيير سعر Dook خلال اليوم هو +0.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dook مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dook مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dook مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dook مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.77%
|30 يوم
|$ 0
|-15.21%
|60 يوم
|$ 0
|-31.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dook: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.77%
+1.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dook is a Meme born on Base chain. This is our moto: "Hi my name is Shoobadookie, you can call me $Dook for short. I am the King of Fomoed Jungle and anyone that dare threatens the peace of our memeland will be Dooked and face extreme consequences."
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