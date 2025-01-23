سعر Dogs Rock (DOGSROCK)
سعر Dogs Rock (DOGSROCK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOGSROCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dogs Rock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.17
- تغيير سعر Dogs Rock خلال اليوم هو -0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dogs Rock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dogs Rock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dogs Rock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dogs Rock مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.50%
|30 يوم
|$ 0
|-5.43%
|60 يوم
|$ 0
|-1.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dogs Rock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.50%
-7.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dogs Rock is a meme project on the Binance Smart Chain platform, inspired by a Tweet by billionaire Elon Musk. DogsRock deducts 10% of each transaction: 2% for marketing, 2% to reward holders, 6% for buyback to help stabilize prices.
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