سعر dogi (DOGI)
سعر dogi (DOGI) المباشر لليوم هو USD 0.645531. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.56M. يتم تحديث سعر DOGI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dogi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 156.20K
- تغيير سعر dogi خلال اليوم هو -9.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر dogi مقابل USD هو $ -0.0717141795785394 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dogi مقابل USD هو $ -0.2873175207 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dogi مقابل USD هو $ -0.3226798380 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dogi مقابل USD هو $ -0.1554622040122418 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0717141795785394
|-9.99%
|30 يوم
|$ -0.2873175207
|-44.50%
|60 يوم
|$ -0.3226798380
|-49.98%
|90 يوم
|$ -0.1554622040122418
|-19.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر dogi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.84%
-9.99%
-30.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ORDI : first token deployed on Bitcoin Ordinals, with a 21 million supply. $DOGI : first token deployed on Dogecoin Ordinals, with a 21 million supply. The First DRC-20 token in the history
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