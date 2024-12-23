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سعر dogi (DOGI) المباشر لليوم هو USD 0.645531 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.56M . يتم تحديث سعر DOGI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق dogi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 156.20K - تغيير سعر dogi خلال اليوم هو -9.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر dogi (DOGI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dogi مقابل USD هو $ -0.0717141795785394 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر dogi مقابل USD هو $ -0.2873175207 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر dogi مقابل USD هو $ -0.3226798380 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر dogi مقابل USD هو $ -0.1554622040122418 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0717141795785394 -9.99% 30 يوم $ -0.2873175207 -44.50% 60 يوم $ -0.3226798380 -49.98% 90 يوم $ -0.1554622040122418 -19.40%

تحليل سعر dogi (DOGI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر dogi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.605366$ 0.605366 $ 0.605366 24 ساعة مرتفع $ 0.88261$ 0.88261 $ 0.88261 عالية طوال الوقت $ 5.27$ 5.27 $ 5.27 تغير السعر (1 ساعة) -1.84% تغير السعر (1يوم) -9.99% تغير السعر (7 أيام) -30.75%

معلومات سوق dogi (DOGI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: